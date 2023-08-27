Вибухи в Івано-Франківську вночі 27 серпня: обстріл Заходу

Вибух у нічному місті. Фото: google.com

На тлі ракетної атаки по Україні, вночі, 27 серпня, лунають вибухи в у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Івано-Франківську вночі 27 серпня

Оновлено 05:48. У Івано-Франківську ймовірно працює ППО. Дочекаємося офіційної інформації.

Оновлено 05:53. На тлі дорозвідки повітряного простору країни, повітряна тривога все ще триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що традиційно вночі, 27 серпня, в Україні оголошена повітряна тривога. Ракети загрожують усім областям, однак наразі чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Також ми повідомляли, що ракети вночі, 27 серпня, маневрують у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунають потужні вибухи.

Додамо, що Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні триває.