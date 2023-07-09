В Израиле украинского ветерана высадили из самолета, потому что он не мог сидеть из-за протеза

Украинского ветерана просят покинуть самолет. Фото: Скриншот с видео

Украинского ветерана высадили из самолета, когда он летел рейсом из Тель-Авива в Варшаву. Из-за своего протеза защитник Украины не мог сидеть на своем месте и потому стоял на костылях.

Об этом сообщает NEXTA.

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"Мужчина на видео не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне, и он летит домой к своей семье в Украину. Он плакал и кричал: "Как я попаду домой?" он показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для родных, которые, видимо, давно его ждали. Он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии он упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что он вел себя неадекватно, и он был вынужден покинуть рейс", — рассказывает издание.

Так, на видео видно, как мужчина стоит на костылях в самолете. Затем к нему подходит бортпроводница и показывает ему на выход.

A #Russian veteran был предпринимаемым к лету от Tel Aviv to Warsaw



Человек в video could not sit в его seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine .



He был скачать и ездить "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 - NEXTA (@nexta_tv) 7 июля 2023

Пользователи в сети упоминают авиакомпанию Wizz Air, вероятно, из-за произошедшего именно на ее борту инцидента. Однако авиакомпания до сих пор не отреагировала на комментарии.

Источник: twitter.com/Jay_Bibo_Mario

Напомним, что в поселке Новоселки Фастовского района Киевской области избили военного парамедика Альбину Литвин, которая сделала замечания по поводу российской музыки. Инцидент произошел в понедельник, 3 июля.