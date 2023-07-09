В Ізраїлі українського ветерана висадили з літака, бо він не міг сидіти через протез

Українського ветерана просять покинути літак. Фото: Скриншот із відео

Українського ветерана висадили з літака, коли він летів рейсом з Тель-Авіва до Варшави. Через свій протез, захисник України не міг сидіти на своєму місці й тому стояв на милицях.

Про це повідомляє NEXTA.

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"Чоловік на відео не міг сидіти на своєму місці через протез. Він сказав, що втратив ногу на війні, і він летить додому до своєї родини в Україну. Він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?" він показав стюардесі рюкзак, в якому були тільки подарунки для рідних, які, мабуть, давно на нього чекали. Він простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом він впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і він був змушений покинути рейс", — розповідає видання.

Так, на відео видно, як чоловік стоїть на милицях у літаку. Потім до нього підходить бортпровідниця і показує йому на вихід.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Користувачі в мережі згадують авіакомпанію Wizz Air, ймовірно, через інцидент, який стався саме на її борту. Однак, авіакомпанія досі не відреагувала на коментарі.

Джерело: twitter.com/Jay_Bibo_Mario

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