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В Ізраїлі українського ветерана висадили з літака, бо він не міг сидіти через протез

9 липня 2023 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Ізраїлі українського ветерана висадили з літака, бо він не міг сидіти через протез
Українського ветерана просять покинути літак. Фото: Скриншот із відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українського ветерана висадили з літака, коли він летів рейсом з Тель-Авіва до Варшави. Через свій протез, захисник України не міг сидіти на своєму місці й тому стояв на милицях.

Про це повідомляє NEXTA.

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"Чоловік на відео не міг сидіти на своєму місці через протез. Він сказав, що втратив ногу на війні, і він летить додому до своєї родини в Україну. Він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?" він показав стюардесі рюкзак, в якому були тільки подарунки для рідних, які, мабуть, давно на нього чекали. Він простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом він впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно, і він був змушений покинути рейс", — розповідає видання.

Так, на відео видно, як чоловік стоїть на милицях у літаку. Потім до нього підходить бортпровідниця і показує йому на вихід.

Користувачі в мережі згадують авіакомпанію Wizz Air, ймовірно, через інцидент, який стався саме на її борту. Однак, авіакомпанія досі не відреагувала на коментарі.

Джерело: twitter.com/Jay_Bibo_Mario

Нагадаємо, що в селищі Новосілки Фастівського району Київської області побили військову парамедикиню Альбіну Литвин, яка зробила зауваження через російську музику. Інцидент стався у понеділок, 3 липня.

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