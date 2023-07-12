В Керчи построили новый корабль, которым РФ будет обстреливать Украину

Ракетный корабль "Циклон". Фото: росСМИ

Взамен крейсеру "Москва" в Керчи построили новый ракетный корабль, которым РФ будет обстреливать мирные украинские города. На борту у него есть установки для пуска восьми "Калибров".

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что новый ракетный корабль под названием "Циклон" был построен на замену крейсеру "Москва". Однако он имеет водосмещение 800 тонн. А это в 12 раз меньше, чем был русский крейсер.

Известно, что "Циклон" был построен на Керченском заводе "Залив".

"Для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний. Корабель усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему назначению в составе отрядов и группировок флота" , — говорят росСМИ.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Россия блокирует работу черноморского зернового коридора. За июль из черноморских портов отправлено только 6 судов, на которых загружено всего 215 тысяч тонн агропродукции. Последние два ожидающих загрузки балкера сейчас завершают погрузку 85 тысяч тонн зерна для Египта в порту Одессы. Тем временем в порту Черноморска больше нет судов.