Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Замена крейссеру "Москва": в Керчи построили новый корабль, который будет содержать ракеты arrow

Замена крейссеру "Москва": в Керчи построили новый корабль, который будет содержать ракеты

12 июля 2023 17:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Керчи построили новый корабль, которым РФ будет обстреливать Украину
Ракетный корабль "Циклон". Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Взамен крейсеру "Москва" в Керчи построили новый ракетный корабль, которым РФ будет обстреливать мирные украинские города. На борту у него есть установки для пуска восьми "Калибров".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Новый ракетный корабль "Циклон"

Сообщается, что новый ракетный корабль под названием "Циклон" был построен на замену крейсеру "Москва". Однако он имеет водосмещение 800 тонн. А это в 12 раз меньше, чем был русский крейсер.

 

Известно, что "Циклон" был построен на Керченском заводе "Залив".

"Для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний. Корабель усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему назначению в составе отрядов и группировок флота" , — говорят росСМИ.

 

null
Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Россия блокирует работу черноморского зернового коридора. За июль из черноморских портов отправлено только 6 судов, на которых загружено всего 215 тысяч тонн агропродукции. Последние два ожидающих загрузки балкера сейчас завершают погрузку 85 тысяч тонн зерна для Египта в порту Одессы. Тем временем в порту Черноморска больше нет судов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз