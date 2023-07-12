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Заміна крейсеру "Москва": в Керчі побудували новий корабель, який міститиме ракети

12 липня 2023 17:05
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Козюк Тетяна
редактор
В Керчі побудували новий корабель, яким РФ обстрілюватиме Україну
Ракетний корабель "Циклон". Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На заміну крейсеру "Москва" в Керчі побудували новий ракетний корабель, яким РФ обстрілюватиме мирні українські міста. На своєму борту він має установки для пуску восьми "Калібрів". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Новий ракетний корабель "Циклон"

Повідомляється, що новий ракетний корабель під назвою "Циклон" побудували на заміну крейсеру "Москва". Однак, він має водозміщення 800 тон. А це в 12 разів менше, ніж був російський крейсер.

 

Відомо, що "Циклон" збудували на Керченському заводі "Залив".

"Для Керченського суднобудівного заводу МРК "Циклон" став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань. Корабль посилить надводну складову Чорноморського флоту і ефективно виконуватиме завдання за своїм призначенням у складі загонів і угруповань флоту", — кажуть росЗМІ.

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія блокує роботу чорноморського зернового коридору. Упродовж липня з чорноморських портів відправлено лише 6 суден, на яких завантажено всього 215 тисяч тонн агропродукції. Останні два балкери, що очікували завантаження, наразі завершують навантаження 85 тисяч тонн зерна для Єгипту в порту Одеси. Тим часом в порту Чорноморська більше немає суден.

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