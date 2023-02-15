Обстрелы в Херсоне: людей эвакуируют

Хлань прокомментировал ситуацию в Херсоне 15 февраля

Из деоккупированного Херсона организовуют бесплатные эвакуационные рейсы, но в городе до сих пор остаются около 60 тысяч человек. Они живут под ежечасными обстрелами. За последние сутки враг нанес удары по медицинским учреждениям, есть раненые. О ситуации в городе Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Ежечасные обстрелы Херсона

"Ситуация с обстрелами продолжает быть напряженной. Оккупанты ежечасно обстреливают Херсон из всех видов оружия. Участились случаи обстрелов из тяжелых минометов. Они делают это систематически, каждые полчаса", — сказал Хлань.

По его словам, враг бьет по частному сектору и многоэтажкам. Но все обстрелы хаотичны, совершенно непонятно, где в следующий раз прилетит и что является целью оккупанта.

Вражеские удары по больницам

"Последние дни увеличились обстрелы медицинских учреждений. Вчера был дважды нанесен удар по больницам. Именно там, где людям оказывают медицинскую помощь. К счастью, удалось избежать пострадавших и жертв", — рассказал Хлань.

Депутат отметил, что 14 февраля враг нанес удар по Бериславскому отделению скорой помощи. Одна машина была повреждена. Утром 15 февраля оккупанты снова обстреляли медицинское учреждение Бериславщины. Есть пострадавший работник.

"Они это делают для того, чтобы у нас не было возможности оказывать медицинскую помощь пострадавшим после обстрелов. Ситуация достаточно опасна для жителей правобережной части Херсона" , — добавил Хлань.

Эвакуация из Херсона

"Люди пользуются бесплатной эвакуацией, которая происходит из Херсона. Если после деоккупации в городе по приблизительным оценкам находились около 80 тысяч человек, а это треть от общего количества до полномасштабного вторжения, то сейчас в Херсоне остаются примерно 60 тысяч человек", — поделился данными Хлань.

Он добавил, что очень мало людей возвращаются домой. В большинстве своем возвращаются в те населенные пункты, которые далеко от побережья. Однако он предполагает, что в зимний период ждать возвращений не стоит, ведь люди не будут делать ремонты и жить во время постоянных перебоев со светом.