Обстріли в Херсоні: людей евакуйовують

Хлань прокоментував ситуацію в Херсоні 15 лютого

З деокупованого Херсона організовують безкоштовні евакуаційні рейси, але у місті досі залишаються приблизно 60 тисяч людей. Вони живуть під щогодинними обстрілами. За останню добу ворог здійснив удари по медичних закладах, є поранені. Про ситуацію у місті Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Щогодинні обстріли Херсона

"Ситуація з обстрілами продовжує бути напруженою. Окупанти щогодинно обстрілюють Херсон з усіх видів зброї. Почастішали випадки обстрілювання з важких мінометів. Вони роблять це систематично, кожні пів години", — сказав Хлань.

Сергій Хлань

За його словами, ворог б’є по приватному сектору та багатоповерхівках. Але всі обстріли хаотичні, абсолютно незрозуміло де наступного разу прилетить і що є метою окупанта.

Ворожі удари по лікарнях

"Останні дні збільшилися обстріли медичних закладів. Вчора був двічі нанесений удар по лікарнях. Саме там, де людям надають медичну допомогу. На щастя, вдалося уникнути постраждалих і жертв", — розповів Хлань.

Депутат зазначив, що 14 лютого ворог наніс удар по Бериславському відділенню швидкої допомоги. Одна машина була пошкоджена. Зранку 15 лютого окупанти знову обстріляли медичний заклад Бериславщини. Є постраждалий працівник.

Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Фото: Поліція Херсонської області / Facebook 1 / 3

"Вони це роблять для того, щоб у нас не було змоги надавати медичну допомогу постраждалим після обстрілів. Ситуація доволі небезпечна для мешканців правобережної частини Херсонщини", — додав Хлань.

Евакуація з Херсона

"Люди користуються безкоштовною евакуацією, яка наразі відбувається з Херсона. Якщо після деокупації в місті по приблизним оцінкам перебували близько 80 тисяч чоловік, а це третина від загальної кількості до повномасштабного вторгнення, то зараз в Херсоні залишаються приблизно 60 тисяч людей", — поділився даними Хлань.

Він додав, що дуже мало людей повертаються додому. Здебільшого повертаються в ті населені пункти, які віддалені від узбережжя. Однак він припускає, що в зимовий період очікувати повернень не варто, адже люди не будуть робити ремонти і жити під час постійних перебоїв зі світлом.

Фото: REUTERS/Nacho Doce