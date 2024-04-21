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В Краматорске, несмотря на угрозу наступления РФ, хотят потратить миллионы на озеленение

21 апреля 2024 23:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Краматорске, несмотря на угрозу наступления РФ, хотят потратить миллионы на озеленение
Краматорск во время войны. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Краматорский городской совет планирует потратить три миллиона гривен на услуги по содержанию зеленых насаждений территориальной громады. Напомним, что этот город является одной из приоритетных целей российских захватчиков.

Объявление о тендере было размещено в Prozorro .

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Объявление о тендере на Prozorro. Фото: скриншот

Деньги на озеленение в прифронтовом городе

Городской совет Краматорска задумал потратить три миллиона гривен на озеленение территориальной громады.

Такое решение было принято в то время, Краматорск находится максимально близко к линии фронта. Он является одной из приоритетных целей российских захватчиков, которые могут начать продвижение в сторону города в любой момент.

Такое решение вызвало негодование у пользователей социальных сетей. Краматорских депутатов обвиняют в невежестве и предлагают потратить деньги на дроны для ВСУ.

комментарии пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей возмущены. Фото: скриншот
возмущение пользователей соцсетей
Некоторые считают, что это ИПСО. Фото: скриншот
возмущение украинцев в соцсетях
Кто призывает донатить на дроны. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят устроить придомовые территории и произвести там капитальный ремонт. На эти работы для четырех домов потратят более трех миллионов гривен. Соответствующие тендеры огласил Департамент городского хозяйства.

Мы также писали, что одесское коммунальное предприятие планирует приобрести новый автоподъемник. На закупку хотят выделить 15 миллионов гривен из бюджета.

война
скандал
коррупция
Украина
Краматорск
Россия

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