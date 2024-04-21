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В Краматорську попри загрозу наступу РФ хочуть витратити мільйони на озеленення

21 квітня 2024 23:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Краматорську попри загрозу наступу РФ хочуть витратити мільйони на озеленення
Краматорська під час війни. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Краматорська міська рада планує витратити три мільйони гривень на послуги на утримання зелених насаджень територіальної громади. Нагадаємо, що це місто є однією з пріоритетних цей російських загарбників.

Оголошення про тендер було розміщене в Prozorro.

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тендер на озеленення Краматорська
Оголошення про тендер на Prozorro. Фото: скриншот

Гроші на озеленення в прифронтовому місті

Міська рада Краматорська замислила витратити три мільйони гривень на озеленення територіальної громади. 

Таке рішення було прийняте в той час, Краматорська перебуває максимально близько до лінії фронту. Він є однією з пріоритетних цілей російських загарбників, які можуть почати просування в бік міста в будь-який момент. 

Таке рішення викликало обурення у користувачів соціальних мереж. Депутатів Краматорська звинувачують у невігластві та пропонують витратити гроші на дрони для ЗСУ.

коментарі користувачів соцмереж
Користувачі соцмереж обурені. Фото: скриншот
обурення користувачів соцмереж
Дехто вважає, що це ІПСО. Фото: скриншот
обурення українців у соцмережах
Хтось закликає донатити на дрони. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в Одесі хочуть улаштувати прибудинкові території та зробити там капітальний ремонт. На ці роботи для чотирьох домівок витратять понад три мільйони гривень. Відповідні тендери оголосив Департамент міського господарства. 

Ми також писали, що одеське комунальне підприємство планує придбати новий автопідйомник. На закупівлю хочуть виділити 15 мільйонів гривень з бюджету.

війна
скандал
корупція
Україна
Краматорськ
Росія

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