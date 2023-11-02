В "ЛНР" оккупанты заставляют школьников плести сетки вместо уроков, — Лысогор

Оккупанты возле разрушенной школы на ВОТ. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Луганской области российские оккупанты заставляют школьников плести сетки вместо уроков. Учителя говорят, что это — в первую очередь.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Обучение детей в школах Луганской области

"В некоторых районах так называемой "ЛНР" дети не посещают учебные заведения, как вблизи линии фронта, где-то занятия проходят по расписанию", — говорится в сообщении.

Однако он также рассказал, что в Кадиевке обучение в школах проходит по графику, однако вместо уроков учеников заставляют плести маскировочные сетки для россиян.

"Во время уроков в Кадиевке школьники не получают новых знаний — их заставляют плести маскировочные сетки для нужд российских военных. Учителя говорят, что это — в первую очередь. Образование позже", — рассказал Лысогор.

Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают Луганскую область. Только за предыдущие сутки захватчики открывали огонь по Невскому и населенным пунктам вокруг, а также по Белогоровке. Также авиационных ударов захватчики нанесли по Серебрянскому лесничеству.

Напомним, из-за массированных обстрелов оккупантов в Харькове школу для детей создали прямо в метро. Для того чтобы дети учились в безопасности и не выходили на улицы, часто под прицельными обстрелами россиян, их кормят на месте и привозят муниципальным транспортом, а в классе с детьми находится не только учительница, но и другие воспитатели и охрана.