У "ЛНР" окупанти змушують школярів плести сітки замість уроків, — Лисогор

Окупанти біля зруйнованої школи на ТОТ. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти змушують школярів плести сітки замість уроків. Вчителі кажуть, що це — першочергово.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Навчання дітей у школах Луганщини

"В деяких районах так званої "ЛНР" діти не відвідують навчальні заклади, як от поблизу лінії фронту, десь заняття відбуваються за розкладом", — йдеться у повідомленні.

Однак він також розповів, що у Кадіївці навчання у школах відбувається за графіком, проте замість уроків учнів змушують плести маскувальні сітки для росіян.

"Під час уроків у Кадіївці школярі не отримують нових знань – їх змушують плести маскувальні сітки для потреб російських військових. Вчителі кажуть, що це — першочергово. Освіта пізніше", — розповів Лисогор.

Окрім того, окупанти регулярно обстрілюють Луганщину. Лише протягом попередньої доби загарбники відкривали вогонь по Невському і населених пунктах навколо, а також по Білогорівці. Також авіаційних ударів загарбники завдали по Серебрянському лісництву.

Нагадаємо, через масовані обстріли окупантів у Харкові школу для дітей створили прямо у метро. Для того, аби діти навчались в безпеці та не виходили на вулиці, які часто під прицільними обстрілами росіян, їх годують на місці та привозять муніципальним транспортом, а у класі з дітьми перебуває не лише вчителька, а й інші вихователі та охорона.