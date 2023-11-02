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У "ЛНР" окупанти змушують школярів плести сітки замість уроків, — Лисогор

2 листопада 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У "ЛНР" окупанти змушують школярів плести сітки замість уроків, — Лисогор
Окупанти біля зруйнованої школи на ТОТ. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти змушують школярів плести сітки замість уроків. Вчителі кажуть, що це — першочергово.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор

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Навчання дітей у школах Луганщини

"В деяких районах так званої "ЛНР" діти не відвідують навчальні заклади, як от поблизу лінії фронту, десь заняття відбуваються за розкладом", — йдеться у повідомленні. 

Однак він також розповів, що у Кадіївці навчання у школах відбувається за графіком, проте замість уроків учнів змушують плести маскувальні сітки для росіян. 

"Під час уроків у Кадіївці школярі не отримують нових знань – їх змушують плести маскувальні сітки для потреб російських військових. Вчителі кажуть, що це — першочергово. Освіта пізніше", — розповів Лисогор. 

Окрім того, окупанти регулярно обстрілюють Луганщину.  Лише протягом попередньої доби загарбники відкривали вогонь по Невському і населених пунктах навколо, а також по Білогорівці. Також авіаційних ударів загарбники завдали по Серебрянському лісництву.

Нагадаємо, через масовані обстріли окупантів у Харкові школу для дітей створили прямо у метро. Для того, аби діти навчались в безпеці та не виходили на вулиці, які часто під прицільними обстрілами росіян, їх годують на місці та привозять муніципальним транспортом, а у класі з дітьми перебуває не лише вчителька, а й інші вихователі та охорона. 

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