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В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров: выжили не все

2 августа 2023 11:49
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Мариуполе партизаны отравили российских офицеров: выжили не все
Российские военные в Мариуполе. Фото: Informator
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны отравили почти два десятка российских офицеров. Двое из них не выжили.

Об этом на своей Telegram -странице сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Новый факт саботажа Группы "Ї" Мариупольского Сопротивления. Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав", — написал Андрющенко.

В результате отравления в тяжелом состоянии в госпиталь попали 17 российских военных. Из них умерли два офицера. Судьба остальных 15 до конца не решена.

По информации Андрющенко, российские оккупанты подозревают применение партизанами цианида и пестицидов в пище.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов.

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