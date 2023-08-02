Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів: вижили не всі arrow

В Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів: вижили не всі

2 серпня 2023 11:49
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів: вижили не всі
Російські військові в Маріуполі. Фото: Informator
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Двоє з них не вижили.

Про це на своїй Telegram-сторінці повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

"Новий факт саботажу Групи "Ї" Маріупольського Спротиву. Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад", — написав Андрющенко.

Внаслідок отруєння у важкому стані в шпиталь потрапило 17 російських військових. З них померли двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.

За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування партизанами цианіду та пестицидів в їжі.

Нагадуємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз