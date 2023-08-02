В Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів: вижили не всі

Російські військові в Маріуполі. Фото: Informator

У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Двоє з них не вижили.

Про це на своїй Telegram-сторінці повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Новий факт саботажу Групи "Ї" Маріупольського Спротиву. Під час святкування "Дня ВМФ" на одному з військових об’єктів було масово отруєно офіцерський склад", — написав Андрющенко.

Внаслідок отруєння у важкому стані в шпиталь потрапило 17 російських військових. З них померли двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена.

За інформацією Андрющенка, російські окупанти підозрюють застосування партизанами цианіду та пестицидів в їжі.

Нагадуємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч російських паспортів.