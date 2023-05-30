В Мелитополе оккупанты похитили местную журналистку
В Мелитополе российские оккупанты похитили супругов Левченко, Ирину и Александра. Ирина Левченко, обвиняемая в терроризме, работала журналистом в общенациональных украинских медиа.
Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".
Исчезновение супругов
В Мелитополе исчезли супруги Ирина и Александр Левченко.
Ирина Левченко долгое время работала журналистом в общенациональных периодических изданиях.
Ирина и Александр исчезли еще 6 мая, но только в конце месяца удалось узнать, что произошло с супругами Левченко.
В подвале
Издание процитировало правление Запорожской областной организации НСЖУ, которое получило информацию о том, что Ирину и Александра Левченко похитили и отправили в застенки российские оккупанты.
"Содержат арестованных в бесчеловечных условиях, почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу, их подвергают физическим и моральным пыткам, выдвигая совершенно бессмысленные и надуманные обвинения в терроризме", — говорится в заявлении регионального филиала НСЖУ.
Впоследствии стало известно, что Ирину Левченко перевезли в другое место, куда именно — информации пока нет.
Напомним, что в прошлом году оккупанты в Мелитополе похищали 75-летнего отца директора сайта "Риа-Мелитополь" Светланы Зализецкой.