В Мелитополе оккупанты похитили местную журналистку

Российские оккупанты в Мелитополе. Фото: росСМИ

В Мелитополе российские оккупанты похитили супругов Левченко, Ирину и Александра. Ирина Левченко, обвиняемая в терроризме, работала журналистом в общенациональных украинских медиа.

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь".

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Исчезновение супругов

В Мелитополе исчезли супруги Ирина и Александр Левченко.

Ирина Левченко долгое время работала журналистом в общенациональных периодических изданиях.

Ирина и Александр исчезли еще 6 мая, но только в конце месяца удалось узнать, что произошло с супругами Левченко.

В подвале

Издание процитировало правление Запорожской областной организации НСЖУ, которое получило информацию о том, что Ирину и Александра Левченко похитили и отправили в застенки российские оккупанты.

"Содержат арестованных в бесчеловечных условиях, почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу, их подвергают физическим и моральным пыткам, выдвигая совершенно бессмысленные и надуманные обвинения в терроризме", — говорится в заявлении регионального филиала НСЖУ.

Впоследствии стало известно, что Ирину Левченко перевезли в другое место, куда именно — информации пока нет.

Напомним, что в прошлом году оккупанты в Мелитополе похищали 75-летнего отца директора сайта "Риа-Мелитополь" Светланы Зализецкой.