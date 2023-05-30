В Мелітополі окупанти викрали місцеву журналістку

Російські окупанти у Мелітополі. Фото: росЗМІ

У Мелітополі російські окупанти викрали подружжя Левченків, Ірину і Олександра. Ірина Левченко, яку звинувачують у тероризмі, працювала журналістом у загальнонаціональних українських медіа.

Про це повідомляє місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

Читайте також:

Зникнення подружжя

У Мелітополі зникло подружжя Ірини та Олександра Левченків.

Ірина Левченко довгий час працювала журналістом загальнонаціональних періодичних виданнях.

Ірина та Олександр зникли ще 6 травня, але лише у кінці місяця вдалося дізнатися, що сталося із подружжям Левченків.

В підвалі

Видання процитувало правління Запорізької обласної організації НСЖУ, яке отримало інформацію про те, що Ірину і Олександра Левченків викрали та відправили у катівню російські окупанти.

"Утримують арештованих в нелюдських умовах, майже без їжі, в холодному підвалі, на бетонній підлозі, їх піддають фізичним та моральним тортурам, висуваючи абсолютно безглузді і надумані звинувачення в тероризмі", — йдеться у заяві регіональної філії НСЖУ.

Згодом стало відомо, що Ірину Левченко перевезли у інше місце, куди саме — інформаці поки що немає.

Нагадаємо, що минулого року окупанти у Мелітополі викрадали 75-річного батька директорки сайту "Ріа-Мелітополь" Світлани Залізецької.