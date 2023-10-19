В сети появились снимки Международного аэропорта "Луганск" после удара ВСУ

Ракетный удар ВСУ. Фото: Reuters, фото иллюстративный

Подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках Международного аэропорта "Луганск". Также был разрушен склад боеприпасов и артиллерийское средство войск Российской Федерации.

Снимки последствий удара, сделанные американской компанией Planet Labs, опубликовали "Схемы".

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"Утром 17 октября Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство войск РФ. Подробностей в Генштабе не привели. А Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 17 октября украинские войска нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск вблизи оккупированных Луганска и Бердянска", — говорится в сообщении.

Согласно данным Генштаба на 18 октября, в результате удара по двум аэродромам было уничтожено шесть вертолетов и один самолет. Также известно об пораженном составе боеприпасов и артиллерийском средстве войск РФ.

На фото Луганского аэропорта за 18 октября видно, что на аэродроме валяются куски уничтоженной техники.

Фото последствий ударов по аэропорту в Луганске. Фото: Planet Labs

Фото последствий ударов по аэропорту в Луганске. Фото: Planet Labs

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила ракеты увеличенной дальности ATACMS, ударив по военной технике врага на временно оккупированных территориях.