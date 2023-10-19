В сети появились снимки Международного аэропорта "Луганск" после удара ВСУ
Подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках Международного аэропорта "Луганск". Также был разрушен склад боеприпасов и артиллерийское средство войск Российской Федерации.
Снимки последствий удара, сделанные американской компанией Planet Labs, опубликовали "Схемы".
Последствия ударов ВСУ по Луганскому аэропорту
"Утром 17 октября Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство войск РФ. Подробностей в Генштабе не привели. А Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 17 октября украинские войска нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских войск вблизи оккупированных Луганска и Бердянска", — говорится в сообщении.
Согласно данным Генштаба на 18 октября, в результате удара по двум аэродромам было уничтожено шесть вертолетов и один самолет. Также известно об пораженном составе боеприпасов и артиллерийском средстве войск РФ.
На фото Луганского аэропорта за 18 октября видно, что на аэродроме валяются куски уничтоженной техники.
Ранее сообщалось, что Украина впервые применила ракеты увеличенной дальности ATACMS, ударив по военной технике врага на временно оккупированных территориях.
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