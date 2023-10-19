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В мережі з'явилися знімки Міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ЗСУ

19 жовтня 2023 10:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В мережі з'явилися знімки Міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ЗСУ
Ракетний удар ЗСУ. Фото: Reuters, фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках Міжнародного аеропорту "Луганськ". Також було зруйновано склад боєприпасів та артилерійський засіб військ Російської Федерації.

Знімки наслідків удару, які зробила американська компанія Planet Labs, опублікували "Схеми".

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Наслідки ударів ЗСУ по Луганському аеропорту

"Вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели. А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська", — говориться у повідомленні.

Згідно з даними Генштабу на 18 жовтня, внаслідок удару по двох аеродромах було знищено шість гелікоптерів та один літак. Також відомо про уражений склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ.

На фото Луганського аеропорту за 18 жовтня  видно, що на летовищі валяються шматки знищеної техніки.

Луганський аеропорт
Знімки наслідків ударів по аеропорту в Луганську. Фото: Planet Labs
Удар по аеропорту
Знімки наслідків ударів по аеропорту в Луганську. Фото: Planet Labs

Раніше ми повідомляли, що Україна вперше застосувала ракети збільшеної дальності ATACMS, вдаривши по військовій техніці ворога на тимчасово окупованих територіях.

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