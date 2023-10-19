В мережі з'явилися знімки Міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ЗСУ

Ракетний удар ЗСУ. Фото: Reuters, фото ілюстративне

Підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках Міжнародного аеропорту "Луганськ". Також було зруйновано склад боєприпасів та артилерійський засіб військ Російської Федерації.

Знімки наслідків удару, які зробила американська компанія Planet Labs, опублікували "Схеми".

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"Вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели. А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська", — говориться у повідомленні.

Згідно з даними Генштабу на 18 жовтня, внаслідок удару по двох аеродромах було знищено шість гелікоптерів та один літак. Також відомо про уражений склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ.

На фото Луганського аеропорту за 18 жовтня видно, що на летовищі валяються шматки знищеної техніки.

Знімки наслідків ударів по аеропорту в Луганську. Фото: Planet Labs

Знімки наслідків ударів по аеропорту в Луганську. Фото: Planet Labs

Раніше ми повідомляли, що Україна вперше застосувала ракети збільшеної дальності ATACMS, вдаривши по військовій техніці ворога на тимчасово окупованих територіях.