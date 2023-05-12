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В сети появилось видео задержания военными мужчины в Николаеве: что это было

12 мая 2023 10:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В сети появилось видео задержания военными мужчины в Николаеве: что это было
Наталья Гуменюк, объяснившая ситуацию со скандальным видео. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Видео с задержанием военными мужчины в Николаеве было смонтировано. Мужчину действительно задержали не за повестку, а потому, что он начал драться.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Скандальное видео

В сети появилась видеозапись, на которой люди в военной форме задерживают мужчину.

Автор видео утверждал, что представители территориального центра комплектования поймали гражданина из-за повестки.

Объяснение от Сил обороны юга

Представитель прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, что видео было смонтировано манипулятивно.

На самом деле военные просто спросили у мужчины, выполнил ли он свои военные обязательства и попросили документы.

Муж начал убегать, а потом, когда его догнали, стал избивать военных.

"Эти факты зафиксированы, была вызвана полиция. В результате мужчина был задержан. Мы сейчас готовим сообщение об этом, наша позиция будет обнародована на странице Николаевского областного ТЦК", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины получают повестки и обязаны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Однако многие думают, что повестка — это прямой билет в горячую точку, или просто не понимает, что делать с бумажкой после получения.

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