В мережі з'явилося відео затримання військовими чоловіка у Миколаєві: що це було

Наталія Гуменюк, яка пояснила ситуацію із скандальним відео. Фото з відкритих джерел

Відео із затриманням військовими чоловіка у Миколаєві було змонтоване. Чоловіка насправді затримали не за повістку, а тому, що він почав битися.

Про це заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Скандальне відео

В мережі з’явився відеозапис, на якому люди у військовій формі затримують чоловіка.

Автор відео стверджував, що це представники територіального центру комплектування спіймали громадянина через повістку.

Пояснення від Сил оборони півдня

Речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що відео було змонтоване маніпулятивно.

Насправді військові просто запитали у чоловіка, чи виконав він свої військові зобов’язання, і попросили документи.

Чоловік почав тікати, а потім, коли його наздогнали, став бити військових.

"Ці факти зафіксовані, була викликана поліція. В результаті чоловік був затриманий. Ми зараз готуємо повідомлення про це, наша позиція буде оприлюднена на сторінці Миколаївського обласного ТЦК", — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що в Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та зобов'язані явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Однак багато хто думає, що повістка — це прямий квиток у гарячу точку, або просто не розуміє, що робити з папірцем після отримання.