Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В мережі з'явилося відео затримання військовими чоловіка у Миколаєві: що це було arrow

В мережі з'явилося відео затримання військовими чоловіка у Миколаєві: що це було

12 травня 2023 10:13
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В мережі з'явилося відео затримання військовими чоловіка у Миколаєві: що це було
Наталія Гуменюк, яка пояснила ситуацію із скандальним відео. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Відео із затриманням військовими чоловіка у Миколаєві було змонтоване. Чоловіка насправді затримали не за повістку, а тому, що він почав битися.

Про це заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Читайте також:

Скандальне відео

В мережі з’явився відеозапис, на якому люди у військовій формі затримують чоловіка.

Автор відео стверджував, що це представники територіального центру комплектування спіймали громадянина через повістку.

Пояснення від Сил оборони півдня

Речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що відео було змонтоване маніпулятивно.

Насправді військові просто запитали у чоловіка, чи виконав він свої військові зобов’язання, і попросили документи.

Чоловік почав тікати, а потім, коли його наздогнали, став бити військових.

"Ці факти зафіксовані, була викликана поліція. В результаті чоловік був затриманий. Ми зараз готуємо повідомлення про це, наша позиція буде оприлюднена на сторінці Миколаївського обласного ТЦК", — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що в Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та зобов'язані явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Однак багато хто думає, що повістка — це прямий квиток у гарячу точку, або просто не розуміє, що робити з папірцем після отримання. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB