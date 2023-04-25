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В Минобороны Эстонии заявили, что не видят счастливого конца войны в Украине

25 апреля 2023 10:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Минобороны Эстонии заявили, что не видят счастливого конца войны в Украине
Главнокомандующий военными Эстонии Мартин Герем. Фото: Силы обороны Эстонии/Twitter
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вчера, 24 апреля, главнокомандующий военными Эстонии Мартин Герем заявил, что не видит конца войны в Украине. Страны должны постоянно быть готовы к постоянной угрозе у границ.

Об этом информирует Bloomberg.

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В телевизионном интервью главнокомандующий военными Эстонии Мартин Герем заявил, что нет ничего, что могло бы привести к мирному урегулированию в Украине, кроме распада России на меньшие и менее мощные страны.

"Я не вижу счастливого конца войны в Украине", — сказал Мартин Герем.

По его словам, для таких стран, как Эстония, это означает, что они должны быть готовы к постоянной угрозе безопасности на своих границах.

"По сути, мы сегодня все больше двигаемся к ситуации Израиля, а это значит, что мы постоянно готовы к тому, что что-то начнет происходить. Не сегодня и не завтра, но времена не становятся мирнее", — добавил главнокомандующий военными Эстонии.

Напомним, что в понедельник, 24 апреля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она уже встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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