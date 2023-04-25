В Минобороны Эстонии заявили, что не видят счастливого конца войны в Украине
Вчера, 24 апреля, главнокомандующий военными Эстонии Мартин Герем заявил, что не видит конца войны в Украине. Страны должны постоянно быть готовы к постоянной угрозе у границ.
Об этом информирует Bloomberg.
Мнение Эстонии о войне в Украине
В телевизионном интервью главнокомандующий военными Эстонии Мартин Герем заявил, что нет ничего, что могло бы привести к мирному урегулированию в Украине, кроме распада России на меньшие и менее мощные страны.
"Я не вижу счастливого конца войны в Украине", — сказал Мартин Герем.
По его словам, для таких стран, как Эстония, это означает, что они должны быть готовы к постоянной угрозе безопасности на своих границах.
"По сути, мы сегодня все больше двигаемся к ситуации Израиля, а это значит, что мы постоянно готовы к тому, что что-то начнет происходить. Не сегодня и не завтра, но времена не становятся мирнее", — добавил главнокомандующий военными Эстонии.
Напомним, что в понедельник, 24 апреля, в Украину с визитом прибыла премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она уже встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.