В Міноборони Естонії заявили, що не бачать щасливого кінця війни в Україні

Головнокомандуючий військовими Естонії Мартін Герем. Фото: Сили оборони Естонії/Twitter

Вчора, 24 квітня, головнокомандуючий військовими Естонії Мартін Герем заявив, що не бачить кінця війни в Україні. Країни повинні постійно бути готовими до постійної загрози біля кордонів.

Про це інформує Bloomberg.

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У телевізійному інтерв'ю головнокомандуючий військовими Естонії Мартін Герем заявив, що немає нічого, що могло б привести до мирного врегулювання в Україні, окрім розпаду Росії на менші та менш потужні країни.

"Я не бачу щасливого кінця війни в Україні", — сказав Мартін Герем.

За його словами для таких країн, як Естонія, це означає, що вони повинні бути готові до постійної загрози безпеці на своїх кордонах.

"По суті, ми сьогодні все більше рухаємося до ситуації Ізраїлю, а це означає, що ми постійно готові до того, що щось почне відбуватися. Не сьогодні і не завтра, але часи не стають мирнішими", — додав головнокомандуючий військовими Естонії.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 квітня, в Україну з візитом прибула прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона вже зустрілась з Президентом України Володимиром Зеленським.