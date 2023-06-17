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В Минобороны рассказали, какое оружие необходимо Украине, чтобы победить Россию

17 июня 2023 10:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минобороны рассказали, какое оружие необходимо Украине, чтобы победить Россию
Оружие для Украины. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Для того чтобы победить Россию, необходимо дальнобойное высокоточное вооружение. Украина идет вперед, РФ защищается, однако чтобы нарастить наши силы, нам нужно иметь оружие дальностью до 200 км.

Об этом заявил заместитель Министра обороны Владимир Гаврилов.

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"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне — это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", — отметил заместитель министра.

По его словам, Украина может в скором времени получить самолеты, которые в первую очередь будут защищать наше небо от российских баллистических и других ракет, чтобы защитить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских оккупантов вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", — добавил Гаврилов.

Реэкспорт оружия

В четверг, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии. Он призвал разрешить реэкспорт оружия и помочь в организации Саммита мира.

По словам украинского президента, реэкспорт военной техники в Украину будет иметь жизненно важное значение для борьбы с российским вторжением.

"Я знаю, что в Швейцарии продолжается дискуссия по экспорту военной техники для защиты Украины. Это было бы жизненно важным. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Швейцарии представители верхней палаты утвердили поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия в Украину. Этот шаг очень важен для нашего государства.

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