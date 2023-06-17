В Міноборони розповіли, яка зброя необхідна Україні, щоб перемогти Росію

Зброя для України. Фото: Генштаб ЗСУ

Для того, щоб перемогти Росію, необхідне далекобійне високоточне озброєння. Україна йде вперед, РФ захищається, проте, щоб наростити наші сили, нам потрібно мати зброю дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов.

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Реалізація планів завдяки потрібній зброї

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні — це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", — зазначив заступник міністра.

За його словами, Україна може скоро отримати літаки, які в першу чергу будуть захищати наше небо від російських балістичних та інших ракет, щоб захистити мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", — додав Гаврилов.

Реекспорт зброї

У четвер, 15 червня, президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Швейцарії. Він закликав дозволити реекспорт зброї та допомогти в організації Саміту миру.

За словами українського президента, реекспорт військової техніки в Україну матиме життєво важливе значення для боротьби із російським вторгненням.

"Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія щодо експорту військової техніки для захисту України. Це було б життєво важливим. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії представники верхньої палати затвердили поправку до закону, який дозволяє реекспорт зброї в Україну. Цей крок є дуже важливим для нашої держави.