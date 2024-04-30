Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Минобороны рассказали, какими будут денежные выплаты для военнослужащих arrow

В Минобороны рассказали, какими будут денежные выплаты для военнослужащих

30 апреля 2024 18:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Минобороны рассказали, какими будут денежные выплаты для военнослужащих
Деньги в руках. Фото: Вооруженные силы Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что зарплату в размере 190 100 грн может получать пехотинец Вооруженных сил Украины. Офицер получит большую сумму.

Об этом Лазуткин рассказал в эфире национального телемарафона во вторник, 30 апреля.

Читайте также:

Обновленные выплаты военным

Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим. Находящийся на линии столкновения военный будет получать деньги по следующему принципу:

  • 20 100 грн — основное денежное довольствие;
  • 100 тысяч грн — выплата непосредственно за участие в боевых действиях;
  • 70 тысяч грн — за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

Военнослужащие, получившие ранения и находящиеся на лечении, будут получать основное денежное довольствие — 20 100 грн.

Кроме всего прочего, 30 тысяч грн в месяц будут выплачиваться военным, выполняющим специальные задания. В качестве награды бойцы получат 12 180 грн за уничтоженную российскую технику.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.

Государство обязалось выплачивать семьям украинских военных, погибших при защите Родины, денежную помощь в размере 15 млн грн. Однако в некоторых случаях выплаты за погибших могут быть отменены, даже если дело дойдет до суда.

Минобороны
выплаты
ВСУ
деньги
Украина
соцвыплаты
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри