В Минобороны рассказали, какими будут денежные выплаты для военнослужащих

Деньги в руках. Фото: Вооруженные силы Украины

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что зарплату в размере 190 100 грн может получать пехотинец Вооруженных сил Украины. Офицер получит большую сумму.

Об этом Лазуткин рассказал в эфире национального телемарафона во вторник, 30 апреля.

Читайте также:

Обновленные выплаты военным

Кабинет Министров обновил выплаты военнослужащим. Находящийся на линии столкновения военный будет получать деньги по следующему принципу:

20 100 грн — основное денежное довольствие;

100 тысяч грн — выплата непосредственно за участие в боевых действиях;

70 тысяч грн — за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

Военнослужащие, получившие ранения и находящиеся на лечении, будут получать основное денежное довольствие — 20 100 грн.

Кроме всего прочего, 30 тысяч грн в месяц будут выплачиваться военным, выполняющим специальные задания. В качестве награды бойцы получат 12 180 грн за уничтоженную российскую технику.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.

Государство обязалось выплачивать семьям украинских военных, погибших при защите Родины, денежную помощь в размере 15 млн грн. Однако в некоторых случаях выплаты за погибших могут быть отменены, даже если дело дойдет до суда.