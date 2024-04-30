В Міноборони розповіли, якими будуть грошові виплати для військовослужбовців

Гроші в руках. Фото: Збройні сили України

Спікер Міністерства оборони Дмитра Лазуткін розповів, що зарплату в розмірі 190 100 грн може отримувати піхотинець Збройних сил України. Офіцер отримуватиме більшу суму.

Про це Лазуткін розповів в ефірі національного телемарафону у вівторок, 30 квітня.

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Оновлені виплати військовим

Кабінет міністрів оновив виплати військовослужбовцям. Військовий, який перебуває на лінії зіткнення, отримуватиме гроші за таким принципом:

20 100 грн — основне грошове забезпечення;

100 тисяч грн — виплата безпосередньо за участь у бойових діях;

70 тисяч грн — за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Військовослужбовці, які отримали поранення і перебувають на лікуванні, отримуватимуть основне грошове забезпечення — 20 100 грн.

Окрім усього іншого, 30 тисяч грн на місяць виплачуватимуть військовим, які виконують спеціальні завдання. Як нагороду бійці отримуватимуть 12 180 грн за знищену російську техніку.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.

Держава зобов'язалась виплачувати родинам українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Проте в деяких випадках виплати за загиблих можуть бути скасовані, навіть якщо справа дійде до суду.