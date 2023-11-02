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В Минцифры рассказали, сколько заявлений о коллаборантах прислали украинцы благодаря чатботу єВорог

2 ноября 2023 19:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минцифры рассказали, сколько заявлений о коллаборантах прислали украинцы благодаря чатботу єВорог
Силовики СБУ задерживают коллаборантку. Иллюстративное фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы направили в СБУ 10 тысяч заявлений о коллаборантах. Как сообщалось, это произошло с помощью приложения єВорог.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры .

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В учреждении напомнили, что коллаборанты корректируют удары оккупанта, сдают позиции украинских бойцов, поддерживают войну против Украины и продают Родину за деньги. В случае фиксации такого "лица" Минцифры просит немедленно сообщить о них в Службу безопасности Украины.

Также они опубликовали инструкцию по распознаванию коллаборантов. Согласно ей, коллаборант:

  • участвует в боевых действиях на стороне России;
  • сдает российским солдатам стратегически важные локации, местных активистов и предпринимателей;
  • подрывает доверие к местным властям, помогает оккупантам;
  • организует выборы на временно оккупированных территориях;
  • публично отрицает агрессию РФ и призывает к свержению независимости Украины.

В учреждении добавляют: украинцы направили уже 10 тысяч заявлений о коллаборантах. Чтобы присоединиться к киберборьбе, рекомендуется использовать чат-бот от Минцифры єВорог, или чат-бот от СБУ Stop russian war. Также там призывали не пренебрегать собственной безопасностью.

"Напоминаем! Безопасность превыше всего. Присылайте информацию только тогда, когда уверены, что вам это не навредит", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров дал окончательный ответ, будут ли повестки в "Дії". Он подчеркнул, что в приложении их не будет. Также политик рассказал, что в Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию". Она предполагает, что человек сможет самостоятельно выбирать специальность, на которую он захочет призываться.

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