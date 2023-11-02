В Мінцифри розповіли, скільки заяв надіслали українці про колаборантів завдяки чатботу єВорог

Силовики СБУ затримують колаборантку. Ілюстративне фото: СБУ

В Міністерстві цифрової трансформації заявили, що українці надіслали до СБУ 10 тисяч заяв про колаборантів. Як повідомлялося, це сталося за допомогою додатку єВорог.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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В установі нагадали, що колаборанти коригують удари окупанта, здають позиції українських бійців, підтримують війну проти України та продають Батьківщину за гроші. У разі фіксації такої "особи", Мінцифри просить негайно повідомити про них в Службу безпеки України.

Також вони опублікували інструкцію для розпізнавання колаборантів. Згідно з нею, колаборант:

бере участь у бойових діях на боці Росії;

здає російським солдатам стратегічно важливі локації, місцевих активістів та підприємців;

підриває довіру до місцевої влади, допомагає окупантам;

організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;

публічно заперечує агресію РФ та закликає до повалення незалежності України.

В установі додають: українці надіслали вже 10 тисяч заяв про колаборантів. Щоб приєднатись до кіберборотьби, рекомендується використовувати чатбот від Мінцифри єВорог, або ж чатбот від СБУ Stop russian war. Також там закликали не нехтувати власною безпекою.

"Нагадуємо! Безпека понад усе. Надсилайте інформацію лише тоді, коли впевнені, що вам це не нашкодить", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров дав остаточну відповідь, чи будуть повістки в "Дії". Він наголосив, що у застосунку їх не буде. Також політик розповів, що в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію". Вона передбачає, що людина зможе самостійно обирати спеціальність, на яку вона хоче призватися.