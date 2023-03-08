Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В МВД рассказали, чего не хватает Украине для разминирования территорий arrow

В МВД рассказали, чего не хватает Украине для разминирования территорий

8 марта 2023 07:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий, — МВД
Украина сейчас — одна из самых заминированных стран мира
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Министерство внутренних дел Украины требует от международных партнеров более тяжелой техники. Она необходима для разминирования и обеспечения своих подразделений.

Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко в интервью Укринформу.

Читайте также:

Подробности

Игорь Клименко подчеркнул, что эта техника важна, ведь даже для того, чтобы засеять украинские поля урожаем, их нужно сначала разминировать.

"Если говорить о разминировании, то, например, чтобы засеять поле пшеницей, его нужно сначала разминировать. Условие — это отсутствие боевых действий и наличие возможностей. Что касается возможностей, то для того, чтобы это сделать достаточно быстро и безопасно, нам необходима тяжелая техника", — отметил он.

Однако министр отметил, что легкую технику партнеры передали уже в достаточном количестве.

"И мы сейчас ждем именно тяжелую технику для разминирования", — добавил он.

Вероятно, речь идет и о привлечении в Украину соответствующих операторов гуманитарного разминирования, которые будут совместно с нашими пиротехниками осуществлять очистку украинской земли.

"Мы постоянно нуждаемся и в военном обеспечении наших подразделений, потому что, к сожалению, война продолжается, а снаряды заканчиваются. Поэтому мы делаем все, чтобы наши части, непосредственно участвующие в боевых действиях, получали эти снаряды и оружие", — проинформировал глава МВД.

Напомним, недавно мы писали, что в пограничной с Украиной Брянской области на мине подорвались росгвардейцы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:20 "Не комментирую судейство, но это цирк": Беллингем о матче "Челси" против "Боруссии" в ЛЧ

09:10 Замкнутый круг: в Луганской ОВА рассказали, как россия повторно отправляет раненых на фронт

Новина з відео

09:04 В Мексике похитили четырех американцев: двое впоследствии были найдены мертвыми

09:02 Силы обороны за сутки ликвидировали 700 окупантов: Генштаб назвал свежие потери рф

08:53 У кого среди украинцев отберут пенсии: детали законопроектов Минсоцполитики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:48 Переоценили возможности рф: Алекс Виндман рассказал о просчетах США относительно войны

Новина з фото

08:33 ​​​Визит Медведева на Белоярскую АЭС обернулся аварией вертолета: детали

08:26 "Не все зависит от меня": Ребров рассказал, что ждет сборную Украины по футболу

08:23 Украинский рынок насыщен российским топливом: подробности скандала

Новина з відео

08:20 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

09:04 В Мексике похитили четырех американцев: двое впоследствии были найдены мертвыми

Новина з відео

08:20 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

Новина з відео

22:29Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Новина з відео

19:25Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою

Новина з відео

18:18 Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД

Новина з відео

17:16Обмен пленными: Украина вернула 130 военных

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Эксклюзив

19:05Эксперт предположил, по каким целям россия может нанести новый ракетный удар

Эксклюзив

18:05Отдых в Египте: стоит ли ехать, как добраться, сколько стоит

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Актуальное по теме

None 8 Март 09:06

"Не комментирую судейство, но это цирк": Беллингем о матче "Челси" против "Боруссии" в ЛЧ

None 8 Март 09:14

Замкнутый круг: в Луганской ОВА рассказали, как россия повторно отправляет раненых на фронт

None 8 Март 09:04

В Мексике похитили четырех американцев: двое впоследствии были найдены мертвыми

None 8 Март 09:06

У кого среди украинцев отберут пенсии: детали законопроектов Минсоцполитики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB