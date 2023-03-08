Украине не хватает тяжелой техники для разминирования территорий, — МВД

Украина сейчас — одна из самых заминированных стран мира

Министерство внутренних дел Украины требует от международных партнеров более тяжелой техники. Она необходима для разминирования и обеспечения своих подразделений.

Об этом заявил глава ведомства Игорь Клименко в интервью Укринформу.

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Игорь Клименко подчеркнул, что эта техника важна, ведь даже для того, чтобы засеять украинские поля урожаем, их нужно сначала разминировать.

"Если говорить о разминировании, то, например, чтобы засеять поле пшеницей, его нужно сначала разминировать. Условие — это отсутствие боевых действий и наличие возможностей. Что касается возможностей, то для того, чтобы это сделать достаточно быстро и безопасно, нам необходима тяжелая техника", — отметил он.

Однако министр отметил, что легкую технику партнеры передали уже в достаточном количестве.

"И мы сейчас ждем именно тяжелую технику для разминирования", — добавил он.

Вероятно, речь идет и о привлечении в Украину соответствующих операторов гуманитарного разминирования, которые будут совместно с нашими пиротехниками осуществлять очистку украинской земли.

"Мы постоянно нуждаемся и в военном обеспечении наших подразделений, потому что, к сожалению, война продолжается, а снаряды заканчиваются. Поэтому мы делаем все, чтобы наши части, непосредственно участвующие в боевых действиях, получали эти снаряды и оружие", — проинформировал глава МВД.

Напомним, недавно мы писали, что в пограничной с Украиной Брянской области на мине подорвались росгвардейцы.