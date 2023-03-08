Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В МВС розповіли, чого бракує Україні для розмінування територій arrow

В МВС розповіли, чого бракує Україні для розмінування територій

8 березня 2023 07:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Україні не вистачає важкої техніки для розмінування територій, — МВС
Україна зараз — одна з найбільш замінованих країн світу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів ще більше важкої техніки. Вона потрібна для розмінування і забезпечення своїх підрозділів.

Про це заявив глава відомства Ігор Клименко в інтерв'ю Укрінформу.

Читайте також:

Деталі

Ігор Клименко наголосив, що ця техніка важлива, адже навіть для того, аби засіяти українські поля урожаєм — їх треба спочатку розмінувати.

"Якщо говорити про розмінування, то, наприклад, щоб засіяти поле пшеницею, його потрібно спочатку розмінувати. Умова – це відсутність бойових дій і наявність можливостей. Щодо можливостей, то для того, щоб це зробити достатньо швидко і безпечно, нам необхідна важка техніка", — зазначив він..

Однак міністр зауважив, що легкої техніки партнери передали вже у достатній кількості.

"І ми зараз чекаємо саме важку техніку для розмінування", — додав він.

Ймовірно, йдеться і про захід до України відповідних операторів гуманітарного розмінування, які будуть спільно з нашими піротехніками здійснювати очищування української землі.

"Ми постійно потребуємо і військового забезпечення наших підрозділів, бо, на жаль, війна продовжується, а снаряди закінчуються. Тому ми робимо все, щоб наші частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, отримували ці снаряди та зброю", — поінформував глава МВС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у прикордонній з Україною Брянській області на міні підірвалися росгвардійці.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:23 Український ринок насичений російським пальним: подробиці скандалу

Новина з відео

08:20 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

08:20 Грузинська опозиція закликає до нової акції протесту через закон про "іноагентів"

08:15Бахмут — пастка для російської армії

07:58 ​​​​​​​У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:57 Несумісний із цінностями ЄС: Боррель відреагував на грузинський закон про "іноагентів"

07:51 "Бенфіка" не зупиниться на 1/4 ЛЧ: смілива заява тренера португальців

07:43 Пентагону планують збільшити бюджет на закупівлю озброєння: що відомо

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

07:36 Курс валют в Україні 8 березня: скільки коштують долар та євро

Новина з відео

08:20 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

06:35 Яремчук та "Брюгге" зазнали крупної поразки в Лісабоні від "Бенфіки"

Новина з відео

22:29Поліція розганяє людей з мітингів: президентка Грузії терміново звернулась до громадян

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою

Новина з відео

18:18 Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

Новина з відео

17:16Обмін полоненими: Україна повернула 130 військових

Новина з відео

15:20 В Чорному морі немає ракетоносіїв: Гуменюк пояснила, навіщо рф робить такі маневри

Новина з відео

13:37 Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Актуальне по темі

None 8 Березень 01:57

Український ринок насичений російським пальним: подробиці скандалу

None 8 Березень 08:20

Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

None 8 Березень 08:20

Грузинська опозиція закликає до нової акції протесту через закон про "іноагентів"

None 8 Березень 07:59

​​​​​​​У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB