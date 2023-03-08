Україні не вистачає важкої техніки для розмінування територій, — МВС

В МВС розповіли, чого бракує Україні для розмінування територій
Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів ще більше важкої техніки. Вона потрібна для розмінування і забезпечення своїх підрозділів.
Про це заявив глава відомства Ігор Клименко в інтерв'ю Укрінформу.
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Ігор Клименко наголосив, що ця техніка важлива, адже навіть для того, аби засіяти українські поля урожаєм — їх треба спочатку розмінувати.
"Якщо говорити про розмінування, то, наприклад, щоб засіяти поле пшеницею, його потрібно спочатку розмінувати. Умова – це відсутність бойових дій і наявність можливостей. Щодо можливостей, то для того, щоб це зробити достатньо швидко і безпечно, нам необхідна важка техніка", — зазначив він..
Однак міністр зауважив, що легкої техніки партнери передали вже у достатній кількості.
"І ми зараз чекаємо саме важку техніку для розмінування", — додав він.
Ймовірно, йдеться і про захід до України відповідних операторів гуманітарного розмінування, які будуть спільно з нашими піротехніками здійснювати очищування української землі.
"Ми постійно потребуємо і військового забезпечення наших підрозділів, бо, на жаль, війна продовжується, а снаряди закінчуються. Тому ми робимо все, щоб наші частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, отримували ці снаряди та зброю", — поінформував глава МВС.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у прикордонній з Україною Брянській області на міні підірвалися росгвардійці.