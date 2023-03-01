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В МИДе россии снова заговорили об "украинской грязной бомбе": детали

1 марта 2023 10:47
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Мария Захарова снова обвинила Украину в изготовлении ядерной "грязной бомбы"
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Страна-агрессор вспомнила об осенних обвинениях в адрес Украины, якобы и готовится создать так называемую " грязную бомбу ". В МИД рф заявили о прибытии в Украину контейнеров с радиоактивными элементами для этой бомбы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД российской федерации.

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Представитель МИД россии Мария Захарова заявила, что в два порта Одесской области якобы привезли радиоактивные материалы.

Так, по ее словам, 16 февраля контейнеры с радиоактивными веществами привезли в порт Черноморска.

19, добавила Захарова, на одном из сухогрузов в Одессу прибыли контейнеры с радиоактивным химическим элементом калифорний-252.

"Грязная бомба"

В МИДе страны-агрессора заявили, что речь может идти о создании ядерной "грязной бомбы".

При этом Захарова сослалась на неназванных "украинских блоггеров", которые якобы "выражали опасения" на этот счет.

Напомним, что министр обороны россии Сергей Шойгу 23 октября во время разговора с французским и турецким коллегами заявил, что Украина якобы готовит "провокации" с применением "грязной бомбы" .

"Шойгу довел до французского коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — тогда сообщили пропагандистские СМИ.

По версии пропагандистов, Украина готовилась взорвать ядерную бомбу на своей территории, чтобы обвинить россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против москвы.

Фото: МИД России

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