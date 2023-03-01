В МЗС росії знову заговорили про "українську брудну бомбу": деталі
Країна-агресор згадала про осінні звинувачення на адресу України, буцімто та готується створити так звану "брудну бомбу". У МЗС рф заявили про прибуття до України контейнерів із радіоактивними елементами для цієї бомби.
Про це повідомляє пресслужба МЗС російської федерації.
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Радіоактивні елементи на Одещині
Речниця МЗС росії Марія Захарова заявила, що у два порти Одеської області нібито привезли радіоактивні матеріали.
Так, за її словами, 16 лютого контейнери з радіоактивними речовинами буцімто привезли у порт Чорноморська.
19-го, додала Захарова, на одному із суховантажів до Одеси прибули контейнери із радіоактивним хімічним елементом каліфорній-252.
"Брудна бомба"
У МЗС країни-агресора заявили, що мова може йти про створення ядерної "брудної бомби".
При цьому Захарова послалася на неназваних “українських блогерів”, які нібито “висловлювали побоювання” щодо цього.
Нагадаємо, що міністр оборони росії Сергій Шойгу 23 жовтня під час розмови з французьким та турецьким колегами заявив, що Україна нібито готує "провокації" із застосуванням "брудної бомби".
"Шойгу довів до французького колеги своє занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", — тоді повідомили пропагандистські ЗМІ.
За версією пропагандистів, Україна готувалася підірвати ядерну бомбу на своїй території, щоб звинуватити росію у використанні зброї масової поразки та налаштувати весь світ проти москви.
Фото: МЗС рф