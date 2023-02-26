В небе над Черниговщиной заметили движущиеся в направлении Киева воздушные цели: объявлена воздушная тревога

В некоторых областях объявлена воздушная тревога

Вечером 26 февраля в небе над Черниговской областью заметили двигающиеся в направлении Киевщины воздушные цели. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые группы отмечают, что этими целями, вероятно, являются дроны-шахиды.

Воздушная тревога

По состоянию на 23.20 воздушная тревога объявлена в Черниговской и Киевской областях.

В Киеве были слышны взрывы. Предварительно работает ПВО.