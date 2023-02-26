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В небі над Чернігівщиною помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Києва: оголошено повітряну тривогу

26 лютого 2023 23:23
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан
В деяких областях оголошено повітряну тривогу
vyktoryya-polysan.jpg - Вікторія Полісан

Ввечері 26 лютого в небі над Чернігівською областю помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Київщини. У деяких областях оголошено повітряну тривогу. 

Моніторингові групи зазначають, що цими цілями, ймовірно, є дрони-Шахіди.

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Станом на 23:20 повітряна тривогу оголошена у Чернігівській та Київській областях.

тривога

У Києві було чути вибухи. Попередньо  — працює ППО.

 

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