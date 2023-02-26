В небі над Чернігівщиною помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Києва: оголошено повітряну тривогу

В деяких областях оголошено повітряну тривогу

Ввечері 26 лютого в небі над Чернігівською областю помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Київщини. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові групи зазначають, що цими цілями, ймовірно, є дрони-Шахіди.

Повітряна тривога

Станом на 23:20 повітряна тривогу оголошена у Чернігівській та Київській областях.

У Києві було чути вибухи. Попередньо — працює ППО.