В небі над Чернігівщиною помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Києва: оголошено повітряну тривогу
26 лютого 2023 23:23
В деяких областях оголошено повітряну тривогу
Ввечері 26 лютого в небі над Чернігівською областю помітили повітряні цілі, що рухаються в напрямку Київщини. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.
Моніторингові групи зазначають, що цими цілями, ймовірно, є дрони-Шахіди.
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Повітряна тривога
Станом на 23:20 повітряна тривогу оголошена у Чернігівській та Київській областях.
У Києві було чути вибухи. Попередньо — працює ППО.