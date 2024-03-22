В ряде областей Украины более миллиона потребителей остается без света, — Минэнерго
Энергетики вместе с экстренными службами продолжают работать над устранением последствий масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины , которая произошла в эту ночь. Они стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины в пятницу, 22 марта.
Ликвидация последствий российских обстрелов
"Частно заживлены высоковольтные линии в ряде областей. В частности, возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС", — говорится в сообщении.
В Минэнерго также сообщили, что локализованы пожары на пораженных объектах генерации (ТЭС и ГЭС) в нескольких областях.
"На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит", — рассказали в министерстве.
В министерстве добавили, что идет обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.
Кроме того, после проведения аварийных работ заживлены потребители в Винницкой, Львовской областях. В некоторых районах Запорожской области обесточивания продолжаются.
Сколько потребителей остаются без электроэнергии
В настоящее время остаются сетевые ограничения для потребителей в Одесской области (ограничения для более 230 тысяч потребителей) и Днепропетровщины (отключено 150 тысяч потребителей, ограничения применяются для более 10 тысяч абонентов).
Также, в Хмельницкой области после масштабного обесточивания (около 200 тысяч оставались без света) без электроэнергии — более 2000 тысяч абонентов. Работы по возобновлению продолжаются.
Самая сложная ситуация сохраняется в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей.
Ранее мы сообщали, что в Укрэнерго объяснили, почему понадобились аварийные отключения.
Из-за российской ракетной атаки по Украине 22 марта в Харькове почти 700 тысяч жителей остаются без электроэнергии. В городе не работает даже метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.
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