В ряде областей Украины более миллиона потребителей остается без света, — Минэнерго

Электрик ремонтирует энергетический объект. Фото: Укрэнерго

Энергетики вместе с экстренными службами продолжают работать над устранением последствий масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины , которая произошла в эту ночь. Они стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины в пятницу, 22 марта.

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"Частно заживлены высоковольтные линии в ряде областей. В частности, возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС", — говорится в сообщении.

В Минэнерго также сообщили, что локализованы пожары на пораженных объектах генерации (ТЭС и ГЭС) в нескольких областях.

"На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит", — рассказали в министерстве.

В министерстве добавили, что идет обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

Кроме того, после проведения аварийных работ заживлены потребители в Винницкой, Львовской областях. В некоторых районах Запорожской области обесточивания продолжаются.

Сколько потребителей остаются без электроэнергии

В настоящее время остаются сетевые ограничения для потребителей в Одесской области (ограничения для более 230 тысяч потребителей) и Днепропетровщины (отключено 150 тысяч потребителей, ограничения применяются для более 10 тысяч абонентов).

Также, в Хмельницкой области после масштабного обесточивания (около 200 тысяч оставались без света) без электроэнергии — более 2000 тысяч абонентов. Работы по возобновлению продолжаются.

Самая сложная ситуация сохраняется в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей.

Ранее мы сообщали, что в Укрэнерго объяснили, почему понадобились аварийные отключения.

Из-за российской ракетной атаки по Украине 22 марта в Харькове почти 700 тысяч жителей остаются без электроэнергии. В городе не работает даже метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.