У низці областей України понад мільйон споживачів залишається без світла, — Міненерго

Електрик ремонтує енергетичний об'єкт. Фото: Укренерго

Енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру України, яка сталася цієї ночі. Вони намагаються якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України у п'ятницю, 22 березня.

Читайте також:

Ліквідація наслідків російських обстрілів

"Частково заживлено високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить Запорізьку АЕС", — говориться у повідомленні.

В Міненерго також повідомили, що локалізовано пожежі на уражених об’єктах генерації (ТЕС та ГЕС) у кількох областях.

"На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє", — розповіли в міністерстві.

В міністерстві додали, що триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

Окрім того, після проведення аварійних робіт заживлено споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У деяких районах Запорізької області знеструмлення тривають.

Скільки споживачів лишаються без електроенергії

Наразі, залишаються мережеві обмеження для споживачів на Одещині (обмеження для понад 230 тисяч споживачів) та Дніпропетровщині (відключено 150 тисяч споживачів, обмеження застосовуються для понад 10 тисяч абонентів).

Також, на Хмельниччині після масштабного знеструмлення (близько 200 тисяч залишалися без світла) без електроенергії — понад 2000 тисячі абонентів. Роботи по відновленню тривають.

Найскладніша ситуація зберігається у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів.

Раніше ми повідомляли, що в Укренерго пояснили чому знадобилися аварійні відключення.

Через російську ракетну атаку по Україні 22 березня у Харкові майже 700 тисяч жителів залишаються без електроенергії. У місті не працює навіть метро, система оповіщення та світлофори, однак мобільний зв'язок залишається доступним.