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В Одессе раздался мощный взрыв, — Ким

17 мая 2023 22:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Одессе раздался мощный взрыв, — Ким
В Одессе очевидцы сообщают о взрыве
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. На данный момент в Одессе объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают о мощном взрыве.

Об этом пишет глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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Подробности

В Одесской области объявлена воздушная тревога. По словам нашего корреспондента, раздался свист, а затем — мощный взрыв. Это подтверждает и Виталий Ким

Сообщается о враждебных целях в воздухе и работе ПВО.

 

 

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