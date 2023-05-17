В Одессе раздался мощный взрыв, — Ким

В Одессе очевидцы сообщают о взрыве

Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. На данный момент в Одессе объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают о мощном взрыве.

Об этом пишет глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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В Одесской области объявлена воздушная тревога. По словам нашего корреспондента, раздался свист, а затем — мощный взрыв. Это подтверждает и Виталий Ким

Сообщается о враждебных целях в воздухе и работе ПВО.