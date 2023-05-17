В Одессе раздался мощный взрыв, — Ким
17 мая 2023 22:06
В Одессе очевидцы сообщают о взрыве
Российские оккупационные войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. На данный момент в Одессе объявлена воздушная тревога, очевидцы сообщают о мощном взрыве.
Об этом пишет глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
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Подробности
В Одесской области объявлена воздушная тревога. По словам нашего корреспондента, раздался свист, а затем — мощный взрыв. Это подтверждает и Виталий Ким
Сообщается о враждебных целях в воздухе и работе ПВО.