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В Одесі пролунав потужний вибух, — Кім

17 травня 2023 22:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Одесі пролунав потужний вибух, — Кім
В Одесі очевидці повідомляють про вибух
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів по території Україні. Станом на зараз в Одесі оголошена повітряна тривога, очевидці повідомляють про потужний вибух.

Про це пише голова Миколаївською облдержадміністрації Віталій Кім

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Деталі

На Одещині оголошена повітряна тривога. За словами нашого кореспондента пролунав свист, а потім — потужний вибух. Це підтверджує і Віталій Кім

Повідомляється про ворожі цілі в повітрі та роботу ППО. 

 

 

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