В Одесі пролунав потужний вибух, — Кім
17 травня 2023 22:06
В Одесі очевидці повідомляють про вибух
Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів по території Україні. Станом на зараз в Одесі оголошена повітряна тривога, очевидці повідомляють про потужний вибух.
Про це пише голова Миколаївською облдержадміністрації Віталій Кім.
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Деталі
На Одещині оголошена повітряна тривога. За словами нашого кореспондента пролунав свист, а потім — потужний вибух. Це підтверджує і Віталій Кім
Повідомляється про ворожі цілі в повітрі та роботу ППО.