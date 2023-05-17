В Одесі пролунав потужний вибух, — Кім

В Одесі очевидці повідомляють про вибух

Російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних ударів по території Україні. Станом на зараз в Одесі оголошена повітряна тривога, очевидці повідомляють про потужний вибух.

Про це пише голова Миколаївською облдержадміністрації Віталій Кім.

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Деталі

На Одещині оголошена повітряна тривога. За словами нашого кореспондента пролунав свист, а потім — потужний вибух. Це підтверджує і Віталій Кім

Повідомляється про ворожі цілі в повітрі та роботу ППО.