В Одессе взрывы: атака "Калибров"
30 августа 2023 02:59
обновлено: 03:04
Взрывы ночью за городом. Фото: google.com
Воздушная тревога охватила значительную часть Украины, дойдя до Юга. Да, раздались мощные взрывы в Одессе. перед этим предупреждали о пусках "Калибров".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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"Враг атакует Одесскую область ракетами морского базирования" , - сообщает ОК "Юг".
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