В Одессе взрывы: атака "Калибров"

Взрывы ночью за городом. Фото: google.com

Воздушная тревога охватила значительную часть Украины, дойдя до Юга. Да, раздались мощные взрывы в Одессе. перед этим предупреждали о пусках "Калибров".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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"Враг атакует Одесскую область ракетами морского базирования" , - сообщает ОК "Юг".

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