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В Одессе взрывы: атака "Калибров"

30 августа 2023 02:59
обновлено: 03:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе взрывы: атака "Калибров"
Взрывы ночью за городом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога охватила значительную часть Украины, дойдя до Юга. Да, раздались мощные взрывы в Одессе. перед этим предупреждали о пусках "Калибров".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:01. В Одессе громко, слышны взрывы.

Обновлено 03:03. В Одесской области снова раздались взрывы — регион отбивается от ракет. Работает ПВО.

"Враг атакует Одесскую область ракетами морского базирования" , - сообщает ОК "Юг".

Обновляется...

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