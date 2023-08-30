В Одесі вибухи: атака "Калібрів"
30 серпня 2023 02:59
оновлено: 03:04
Вибухи вночі за містом. Фото: google.com
Повітряна тривога охопила значну частину України, дійшовши до Півдня. Так, пролунали потужні вибухи в Одесі. перед цим попереджали про пуски "Калібрів".
Про це повідомляють моніторингові канали.
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"Ворог атакує Одеську область ракетами морського базування", — повідомляє ОК "Південь".
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