Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Одесі вибухи: атака "Калібрів" arrow

В Одесі вибухи: атака "Калібрів"

30 серпня 2023 02:59
оновлено: 03:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі вибухи: атака "Калібрів"
Вибухи вночі за містом. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога охопила значну частину України, дійшовши до Півдня. Так, пролунали потужні вибухи в Одесі. перед цим попереджали про пуски "Калібрів".

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 03:01. В Одесі гучно, чути вибухи.

Оновлено 03:03. На Одещині знову пролунали вибухи — регіон відбивається від ракет. Працює ППО.

"Ворог атакує Одеську область ракетами морського базування", — повідомляє ОК "Південь".

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 29 серпня: прощання з пілотом "Джусом", просування ЗСУ, угода з Японією

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз