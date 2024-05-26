Взрывы в Одесской области сейчас ночью 26 мая — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: скриншот korrespondent.net

Взрывы прогремели в Одесской области сейчас, ночью в воскресенье 26 мая. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что ведется боевая работа.

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Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:40 25 мая. В 00.13 военные сообщили, что группа беспилотников в Белгород-Днестровском районе Одесской области летит курсом на Одессу, а другая в Татарбунарском районе Одесской области движется по северо-западному курсу.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер также предупреждали, что регион оказался под атакой ударных беспилотников.

Скриншот сообщения Геннадия Труханова

Скриншот сообщения Олега Кипера

Взрывы раздались в области около 00:50. В Силах обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа, а это тоже может быть опасно.

"Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны!" — призвали граждан военные.

Скриншот сообщения Сил обороны юга Украины

Напомним, ночью во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения "Шахедов". Также военные предупреждали о вылете с аэродрома "Оленья" стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ранее мы сообщали, что обстрел Харькова в субботу, 25 мая, унес жизни пяти человек. Еще 59 гражданских лиц получили ранения, а почти два десятка числятся пропавшими без вести.