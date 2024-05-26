Взрывы в Одесской области сейчас ночью 26 мая — что известно

В Одесской области прогремели взрывы — что известно о вражеской атаке
Взрывы прогремели в Одесской области сейчас, ночью в воскресенье 26 мая. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА.
В Силах обороны юга Украины сообщили, что ведется боевая работа.
Что известно о взрывах в Одесской области ночью 26 мая
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:40 25 мая. В 00.13 военные сообщили, что группа беспилотников в Белгород-Днестровском районе Одесской области летит курсом на Одессу, а другая в Татарбунарском районе Одесской области движется по северо-западному курсу.
Мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской ОВА Олег Кипер также предупреждали, что регион оказался под атакой ударных беспилотников.
Взрывы раздались в области около 00:50. В Силах обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа, а это тоже может быть опасно.
"Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны!" — призвали граждан военные.
Напомним, ночью во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения "Шахедов". Также военные предупреждали о вылете с аэродрома "Оленья" стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Ранее мы сообщали, что обстрел Харькова в субботу, 25 мая, унес жизни пяти человек. Еще 59 гражданских лиц получили ранения, а почти два десятка числятся пропавшими без вести.
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