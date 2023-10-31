В одном из районов Севастополя произошел пожар

Дым в Севастополе. Фото: t.me/Crimeanwind

Сегодня, 31 октября, во временно оккупированном Севастополе произошел пожар. Пока неизвестно, что именно горит.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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По информации местных, дым виден в районе Пневматика.

"В Симферополе в районе Пневматика что-то горит", — говорится в сообщении.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в оккупированном Севастополе раздался сильный взрыв в понедельник, 30 октября. При этом незадолго до этого там объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что российские войска установили организации ПВО около нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. Возле этой зоны также находится пункт военной техники.

Добавим, в Крыму российские захватчики все чаще производят мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.