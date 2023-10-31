В одному з районів Севастополя сталася пожежа

Дим в Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind

Сьогодні, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа. Наразі невідомо, що саме горить.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Читайте також:

Пожежа в Севастополі

За інформацією місцевих, дим видно в районі Пневматика.

"У Сімферополі в районі Пневматика щось горить", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.

Додамо, у Криму російські загарбники все частіше проводять потужні маневри своїми силами і засобами. Окупанти це роблять для того, аби захиститися від обстрілів і перерозподілити сили.