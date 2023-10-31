В одному з районів Севастополя сталася пожежа
Сьогодні, 31 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа. Наразі невідомо, що саме горить.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Пожежа в Севастополі
За інформацією місцевих, дим видно в районі Пневматика.
"У Сімферополі в районі Пневматика щось горить", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух у понеділок, 30 жовтня. При цьому незадовго раніше там оголошували повітряну тривогу.
Також ми писали, що російські війська встановили організації ППО біля нафтобази в тимчасово окупованій Феодосії. Біля цієї зони також знаходиться пункт військової техніки.
Додамо, у Криму російські загарбники все частіше проводять потужні маневри своїми силами і засобами. Окупанти це роблять для того, аби захиститися від обстрілів і перерозподілити сили.
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