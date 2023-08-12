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В Офисе Президента рассказали, сколько стран уже поддержали формулу мира

12 августа 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Офисе Президента рассказали, сколько стран уже поддержали формулу мира
Глава Офиса Главы государства Андрей Ермак. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, на сегодняшний день уже есть 58 стран, которые поддерживают формулу мира. К тому же немало стран, стремящихся присоединиться.

"С каждым шагом количество стран, безусловно уважающих независимость Украины, территориальную целостность, суверенитет и готовых работать над частью или над реализацией в целом Формулы мира, становится больше. И больше становится изоляция России", — заявил Андрей Ермак.

Он также сообщил, что по каждому пункту формулы мира уже создано 10 групп.

При этом он пояснил, что план Украины состоит в том, чтобы разработать детальную программу по каждому пункту украинской формулы мира и сделать это уже до конца этого месяца.

"Для того чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита", — подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о попытках Объединенных Арабских Эмиратов организовать переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Ермак подчеркнул, что у Президента Украины Владимира Зеленского принципиальная позиция. По его словам, страна готова вести диалог только с теми странами, которые уважают статус ООН.

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