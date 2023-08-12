В Офісі Президента розповіли, скільки країн вже підтримали формулу миру

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента України

Вже 58 країн підтримали підготовку української формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, на сьогодні вже є 58 країн, які підтримують формулу миру. До того ж є чимало країн, які прагнуть долучитися.

"З кожним кроком кількість країн, які безумовно поважають незалежність України, територіальну цілісність, суверенітет і готові працювати над частиною або над реалізацією загалом Формули миру, стає більше. І більшою стає ізоляція Росії", — заявив Андрій Єрмак.

Він також повідомив, що за кожним пунктом формули миру уже створено 10 груп.

При цьому він пояснив, що наразі план України полягає в тому, щоб розробити детальну програму за кожним пунктом української формули миру та зробити це вже до кінця цього місяця.

"Для того, щоб уже через місяць, як ми домовилися в Джидді, ми могли провести наступне засідання на рівні радників і вже обговорювати дату та місце проведення саміту", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про спроби Об'єднаних Арабських Еміратів організувати переговори Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Єрмак наголосив, що у Президента України Володимира Зеленського принципова позиція. За його словами, країна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статус ООН.