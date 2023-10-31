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В оккупированном Донецке горят цистерны с горючим — что известно

31 октября 2023 19:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В оккупированном Донецке горят цистерны с горючим — что известно
В Донецке горят цистерны с горючим. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар. Сообщают, что горят цистерны с горючим.

Об этом пишут местные Телеграммы-каналы.

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В Донецке горят цистерны с горючим

На опубликованных фото и видео с места происшествия можно увидеть, что пожар начался в месте хранения топлива. Там горят несколько цистерн.

Среди местных ходят слухи, что произошел "прилет", который и привел к возгоранию. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из людей.

Также видео с горящими цистернами разместил на своей странице журналист Андрей Цаплиенко.

"Вечернего Донецка вам в ленту. У оккупантов цистерны с горючим ехали на фронт, но не разминулись с ракетами", — написал он.

Ранее мы сообщали, что 29 октября, в Ростове раздались громкие взрывы. Губернатор заявил о работе противовоздушной обороны.

Напомним, вечером 26 октября во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Предварительно есть попадания и пострадавшие.

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