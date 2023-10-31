В окупованому Донецьку палають цистерни з пальним — що відомо

У Донецьку палають цистерни з пальним. Фото: Скриншот

В тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа. Повідомляють, що горять цистерни з пальним.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

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У Донецьку палають цистерни з пальним

На опублікованих фото і відео з місця події можна побачити, що пожежа почалась у місці зберігання палива. Там горять декілька цистерн.

Серед місцевих ходять чутки, що стався "приліт", який і призвів до загоряння. Наразі не відомо, чи постраждав хтось з людей.

Також відео з палаючими цистернами розмістив на своїй сторінці журналіст Андрій Цаплієнко.

"Вечірнього Донецьку вам у стрічку. В окупантів цистерни з пальним їхали на фронт, але не розминулись з ракетами", — написав він.

Раніше ми повідомляли, що 29 жовтня, у Ростові пролунали гучні вибухи. Губернатор заявив про роботу протиповітряної оборони.

Нагадуємо, увечері 26 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо є влучання та постраждалі.