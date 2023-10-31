Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow В окупованому Донецьку палають цистерни з пальним — що відомо arrow

В окупованому Донецьку палають цистерни з пальним — що відомо

31 жовтня 2023 19:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В окупованому Донецьку палають цистерни з пальним — що відомо
У Донецьку палають цистерни з пальним. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа. Повідомляють, що горять цистерни з пальним.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

Читайте також:

У Донецьку палають цистерни з пальним

На опублікованих фото і відео з місця події можна побачити, що пожежа почалась у місці зберігання палива. Там горять декілька цистерн.

Серед місцевих ходять чутки, що стався "приліт", який і призвів до загоряння. Наразі не відомо, чи постраждав хтось з людей.

Також відео з палаючими цистернами розмістив на своїй сторінці журналіст Андрій Цаплієнко.

"Вечірнього Донецьку вам у стрічку. В окупантів цистерни з пальним їхали на фронт, але не розминулись з ракетами", — написав він.

Раніше ми повідомляли, що 29 жовтня, у Ростові пролунали гучні вибухи. Губернатор заявив про роботу протиповітряної оборони.

Нагадуємо, увечері 26 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Попередньо є влучання та постраждалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Актуальне по темі