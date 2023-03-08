В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар
В среду, 8 марта, во временно оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области вспыхнул масштабный пожар. Оккупационная "власть" жалуется на атаку украинских беспилотников.
Об этом сообщают росСМИ и местные паблики, а очевидцы публикуют в Сети кадры пожара.
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"Хлопок" в Энергодаре
На опубликованных видео и фото видны огромные масштабы пожара. По словам очевидцев, столб черного дыма виден из разных частей города.
Мэр Мелитополя Иван Федоров также поделился фото пожара и отреагировал на взрывы.
"Оккупанты портят воздух", — написал мэр Мелитополя, намекая на "хлопок" у российских захватчиков.
Реакция россиян
В свою очередь российские пропагандистские СМИ сообщают, что украинские беспилотники ударили зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, в результате чего возник пожар площадью в четыре гектара.
Напомним, в феврале 2023 года российско-оккупационная "власть" временно захваченной территории Запорожской области утвердила "столицей" Мелитополь, а также поделила регион на 16 административных единиц. А тремя городами областного значения "стали" Бердянск, Мелитополь и Энергодар.