В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар

Взрывы в Энергодаре

В среду, 8 марта, во временно оккупированном россиянами Энергодаре Запорожской области вспыхнул масштабный пожар. Оккупационная "власть" жалуется на атаку украинских беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ и местные паблики, а очевидцы публикуют в Сети кадры пожара.

"Хлопок" в Энергодаре

На опубликованных видео и фото видны огромные масштабы пожара. По словам очевидцев, столб черного дыма виден из разных частей города.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также поделился фото пожара и отреагировал на взрывы.

"Оккупанты портят воздух", — написал мэр Мелитополя, намекая на "хлопок" у российских захватчиков.

Реакция россиян

В свою очередь российские пропагандистские СМИ сообщают, что украинские беспилотники ударили зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, в результате чего возник пожар площадью в четыре гектара.

Напомним, в феврале 2023 года российско-оккупационная "власть" временно захваченной территории Запорожской области утвердила "столицей" Мелитополь, а также поделила регион на 16 административных единиц. А тремя городами областного значения "стали" Бердянск, Мелитополь и Энергодар.