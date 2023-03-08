В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа
У середу, 8 березня, в тимчасово окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна "влада" скаржиться на атаку українських безпілотників.
Про це повідомляють росЗМІ та місцеві пабліки, а очевидці публікують у Мережі кадри пожежі.
-
В січні план за доходами державного бюджета України перевиконано на 50%
-
"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі
-
США зняли санкції з дочірніх структур Сбербанку росії, зареєстрованих у Казахстані
-
У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону
-
Астрофотограф показав знімок Місяця у надзвичайно високій роздільній здатності
-
Чи гарантує держава компенсацію українцям втраченого через війну житла
-
Лідер правлячої партії Грузії цинічно заявив, що у війні в Україні винен Майдан
-
У Польщі презентували виставку картин відомих українських художників
-
Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих
-
На Одещині зустріли рідкісного лісового кота
"Бавовна" в Енергодарі
На опублікованих відео та фото видно масштаби пожежі, які є величезними. За словами очевидців, стовп чорного диму видно з різних частин міста.
Мер Мелітополя Іван Федоров також поділився фото з пожежі та відреагував на вибухи.
"Окупанти псують повітря", — написав мер Мелітополя, натякаючи на "бавовну" у російських загарбників.
Реакція росіян
Своєю чергою російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що українські безпілотники вдарили запальними боєприпасами по набережні Енергодара, внаслідок чого виникла пожежа площею чотири гектари.
Нагадаємо, в лютому 2023 року російсько-окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Запорізької області затвердила "столицею" Мелітополь, а також поділила регіон на 16 адміністративних одиниць. А трьома містами обласного значення "стали" Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.