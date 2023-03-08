В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

Вибухи в Енергодарі

У середу, 8 березня, в тимчасово окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна "влада" скаржиться на атаку українських безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ та місцеві пабліки, а очевидці публікують у Мережі кадри пожежі.

"Бавовна" в Енергодарі

На опублікованих відео та фото видно масштаби пожежі, які є величезними. За словами очевидців, стовп чорного диму видно з різних частин міста.

Мер Мелітополя Іван Федоров також поділився фото з пожежі та відреагував на вибухи.

"Окупанти псують повітря", — написав мер Мелітополя, натякаючи на "бавовну" у російських загарбників.

Реакція росіян

Своєю чергою російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що українські безпілотники вдарили запальними боєприпасами по набережні Енергодара, внаслідок чого виникла пожежа площею чотири гектари.

Нагадаємо, в лютому 2023 року російсько-окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Запорізької області затвердила "столицею" Мелітополь, а також поділила регіон на 16 адміністративних одиниць. А трьома містами обласного значення "стали" Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.