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В оккупированном Крыму обнаружили обширную базу с военной техникой РФ

28 июля 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В оккупированном Крыму обнаружили обширную базу с военной техникой РФ
Вражеская техника. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Крыму OSINT-исследователи обнаружили обширную базу с военной техникой. Она расположена в 2,5 км восточнее озера Капчик на Керченском полуострове.

Об этом пишет "Крымский ветер" в Telegram.

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Большую базу российской военной техники обнаружили наши OSINT-разведчики в 2,5 км к востоку от озера Капчик на Керченском полуострове. Последнее фото сделано, когда базы здесь еще не было", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, база расположена в 2,5 км к востоку от озера Капчик на Керченском полуострове.

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Напомним, Соединенные Штаты рассчитывают, что танки Abrams в Украине поступят в сентябре текущего года. Уже в следующем месяце несколько танков Abrams отправят в Германию, где пройдут окончательный ремонт.

Сообщается также, что США отправят более старые модели Abrams M1A, а не более современную версию A2, на доставку которой в Украину потребовался год.

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