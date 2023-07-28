В окупованому Криму виявили велику базу з військовою технікою РФ

Ворожа техніка. Фото: REUTERS

У тимчасово окупованому Криму OSINT-дослідники виявили велику базу із військовою технікою. Вона розташована за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові.

Про це пише "Крымский ветер" в Telegram.

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"Велику базу російської військової техніки виявили наші OSINT-розвідники за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові. Останнє фото зроблено, коли бази тут ще не було. Координати — 45.0282883850313, 35.96620802537275", — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, база розташована за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові.







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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розраховують, що танки Abrams в Україні надійдуть у вересні поточного року. Вже наступного місяця кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт.

Повідомляється також, що США відправлять старіші моделі Abrams M1A, а не сучаснішу версію A2, на доставку якої в Україну потрібен був рік.