В окупованому Криму виявили велику базу з військовою технікою РФ
У тимчасово окупованому Криму OSINT-дослідники виявили велику базу із військовою технікою. Вона розташована за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові.
Про це пише "Крымский ветер" в Telegram.
Ворожа база в Криму
"Велику базу російської військової техніки виявили наші OSINT-розвідники за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові. Останнє фото зроблено, коли бази тут ще не було. Координати — 45.0282883850313, 35.96620802537275", — йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, база розташована за 2,5 км на схід від озера Капчик на Керченському півострові.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розраховують, що танки Abrams в Україні надійдуть у вересні поточного року. Вже наступного місяця кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт.
Повідомляється також, що США відправлять старіші моделі Abrams M1A, а не сучаснішу версію A2, на доставку якої в Україну потрібен був рік.